Мордовия и Тульская область договорились о сотрудничестве

Глава Мордовии Артём Здунов 15 марта в рамках делового визита в Тульскую область встретился с губернатором региона Алексеем Дюминым. На встрече обсудили вопросы возможного сотрудничества.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что сотрудничество с Мордовией представляет интерес для региона во многих сферах. Речь в первую очередь шла о кооперации предприятий в условиях необходимости активного импортозамещения. Губернатор отметил, что мордовский «ЭМ-Кабель» закупает на «Тулачермет-Стали» проволоку и реализует силовой кабель «Щекиноазота», тульский «Пластик» работает с «Сарансккабелем» и другими предприятиями Мордовии. Он призвал расширят такую практику сотрудничества.

Он отметил, что важно наладить тесное сотрудничество научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» и «Технопарка–Мордовия». Также он предложил обменяться опытом в социальной сфере, культуре, строительстве и здравоохранении. Отдельно обсуждалась тема сотрудничества в сфере АПК.

Артем Здунов отметил, что Мордовия заинтересована в активизации совместной работ и ей интересен опыт Тульской области по инновационным производствам и созданию особой экономической зоны.

По итогам встречи договорились о совместной работе по реабилитации участников СВО, а также сотрудничестве в ряде других сфер.