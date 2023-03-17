Ввод нового терминала внутренних воздушных линий увеличит пропускную способность международного аэропорта Мурманска с 200 до 400 пассажиров в час на первом этапе реализации проекта и до 800 – на втором этапе. Такие расчеты с прогнозом на 2029 и 2034 годы приведены в проектной документации. Положительное заключение Главгосэкспертизы России выдано на первый этап строительства аэровокзала.

Строительство аэродрома под Мурманском, в 4 км от поселка Мурмаши, началось в 1971 году. Здание аэровокзала ввели в 1977-ом. Сегодня в аэропорту, носящем имя Николая II, продолжается масштабная реконструкция, одним из этапов которой станет строительство нового здания аэровокзала общей площадью свыше 7 тыс. кв. метров.

«Комплексный план развития аэропорта Мурманска учитывает прогнозный рост пассажиропотока до 1 004 292 человек к 2034 году, с увеличением пропускной способности нового аэровокзального комплексного до 600 пассажиров в час», - отметила главный эксперт проекта Лариса Бондарь.

На первом этапе строительства предполагается возведение нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий пропускной способностью 400 пасс/час. «С учетом сектора действующего терминала внутренних авиалиний, пропускной способностью 200 пассажиров в час, новое здание аэровокзала позволит удовлетворить потребности аэропорта согласно прогнозным показателям на 2029 год», - уточнила Лариса Бондарь.

На втором этапе строительства предполагается расширение нового здания аэровокзала для обеспечения совокупной пропускной способности 800 пасс/час на внутренних воздушных линиях, что в соответствии с прогнозом удовлетворит потребности аэропорта на 2034 год.

Проектируемый комплекс пассажирского терминала в аэропорту Мурманска также включает размещение аванперрона площадью 1491 кв. метров.

Застройщик – АО «Аэропорт Мурманск».

Генеральный проектировщик – АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект"».