16 марта 2023 года Национальный исследовательский университет «МЭИ» и группа компаний «Тепловые системы» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и генеральный директор ГК «Тепловые системы» Юрий Демидов.

Группа компаний «Тепловые системы» — ведущая российская группа компаний, которая более 10 лет специализируется на проектировании, производстве, поставке и монтаже кабельных систем электрообогрева «под ключ», начиная от разработки проектно-сметной документации, заканчивая монтажом и дальнейшим сервисным обслуживанием этих систем на объектах.

«НИУ «МЭИ» уже имеет примеры успешного трудоустройства выпускников и развития их карьеры в ГК «Тепловые системы». Научные и инженерные задачи, решаемые «Тепловыми системами», относятся не только к области непосредственно электротехнологий, но и к областям электроснабжения и автоматизации, они интересны и непросты, что открывает широкие перспективы сотрудничества в образовательной, научной и инновационной деятельности. К примеру, научно-технический проект НИУ «МЭИ» «Разработка цифрового двойника и электрооборудования электротехнологической системы промышленного обогрева нового поколения в нефтегазовой отрасли», поддержанный группой компаний «Тепловые системы», был включен в программу научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего». Сотрудничество позволит новой силой наращивать отечественное производство продукции и разрабатывать новые устройства нашими студентами и выпускниками», — рассказал о сотрудничестве первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Электротехнологическое направление, включающее в себя и кабельные системы обогрева – одно из ведущих направлений научно-исследовтельской и образовательной деятельности института электротехники и электрификации НИУ «МЭИ». Группа компаний «Тепловые системы» решает комплексные научно-технические задачи, требующие участия специалистов с разнообразными компетенциями, поэтому на предприятиях группы компаний будут востребованы выпускники разных кафедр и институтов нашего университета.