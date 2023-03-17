Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон в Москве начнется в текущем году, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Компания-подрядчик завершает проектирование пешеходного моста через Нагатинский затон. К его строительству планируется приступить уже в этом году", — рассказали в пресс-службе со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Мост пройдет через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельная и Коломенская. Проектом предусматривается строительство пешеходного моста через Нагатинский затон протяженностью свыше 200 метров. В конструкцию будущего сооружения заложены пешеходные и велосипедные дорожки,.

Завершение проекта в соответствии с Адресной инвестиционной программой намечено на 2025 год.

Сейчас работы ведет порядная организация АО "Дороги и мосты" по заказу подведомственного департаменту строительства города Москвы государственного казенного учреждения "Управление дорожно-мостового строительства".

В рамках Адресной инвестиционной программы до 2026 года предусмотрено строительство семи пешеходных мостов.