Поздравляем победителей премии RusCable PR-challenge 2023!

16 марта, в заключительный день выставки Cabex, прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса для PR-специалистов и маркетинговых служб «RusCable PR-challenge». В этом году номинантами стали более 40 предприятий. Пришло время подвести итоги и поздравить победителей!

В номинации «Social Challenge» за лучшее ведение социальных сетей шла наиболее оживленная борьба. Весь год номинанты активно продвигали свой бренд на различных площадках. Сегодня жюри определило победителей:

В номинации «Video Challenge» были представлены самые интересные, самые необычные и самые просматриваемые ролики о кабельной индустрии. За победу боролись интервью, доклады и даже полноценные документальные фильмы. В напряженной борьбе победу одержали:

Проект «УНКОМТЕХ 360. 500 кВ русской независимости» от ТД «УНКОМТЕХ»

Youtube-проект «ProСпецкабель» от завода « Спецкабель »;

Фильм «Сила полимерного компаунда» от Genesis

В номинации «Аudio challenge» в этом году боролись лучшие подкасты, радиоэфиры и аудиореклама от ведущих представителей кабельной индустрии. Поздравляем победителей:

«ОКЛ подкаст» от завода «Спецкабель» (совместно с Kabel.FM);

Подкаст «Диалоги под напряжением» от EKF;

Подкаст «ВОЛС.Talks» от «ВОЛС Эксперт».

«Web challenge» стал наиболее неоднозначной номинацией, объединив рекордное количество уникальных веб-проектов: лучшие сайты, приложения, разработки и электронную коммерцию. Победителями стали:

Номинация «PR-challenge» - это приз за лучшие PR-проекты и отделы маркетинга, которые внесли наибольший вклад в узнаваемость и продвижение брендов. В данной номинации победу одержали:

Несомненно, главной интригой прошедших трех дней стала номинация «Cabex Challenge» – премия для лучших на выставке Cabex. Стенды участников в этом году поражали своей масштабностью и яркостью. Павильон «Экспоцентра» превратился на время Cabex в настоящий город, где за каждой вывеской – своя невероятная история успеха. Лучшими были признаны:

Мы еще раз хотим поблагодарить всех участников, болельщиков и, конечно же, наших зрителей. Поздравляем победителей, и до встречи на следующем PR-Challenge!