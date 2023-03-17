Поздравляем победителей премии RusCable PR-challenge 2023!

Уйдет ли медь из массового сегмента рынка?
16 марта, в заключительный день выставки Cabex, прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса для PR-специалистов и маркетинговых служб «RusCable PR-challenge». В этом году номинантами стали более 40 предприятий. Пришло время подвести итоги и поздравить победителей!
В номинации «Social Challenge» за лучшее ведение социальных сетей шла наиболее оживленная борьба. Весь год номинанты активно продвигали свой бренд на различных площадках. Сегодня жюри определило победителей:
В номинации «Video Challenge» были представлены самые интересные, самые необычные и самые просматриваемые ролики о кабельной индустрии. За победу боролись интервью, доклады и даже полноценные документальные фильмы. В напряженной борьбе победу одержали:
В номинации «Аudio challenge» в этом году боролись лучшие подкасты, радиоэфиры и аудиореклама от ведущих представителей кабельной индустрии. Поздравляем победителей:
«Web challenge» стал наиболее неоднозначной номинацией, объединив рекордное количество уникальных веб-проектов: лучшие сайты, приложения, разработки и электронную коммерцию. Победителями стали:
Номинация «PR-challenge» - это приз за лучшие PR-проекты и отделы маркетинга, которые внесли наибольший вклад в узнаваемость и продвижение брендов. В данной номинации победу одержали:
Несомненно, главной интригой прошедших трех дней стала номинация «Cabex Challenge» – премия для лучших на выставке Cabex. Стенды участников в этом году поражали своей масштабностью и яркостью. Павильон «Экспоцентра» превратился на время Cabex в настоящий город, где за каждой вывеской – своя невероятная история успеха. Лучшими были признаны:
Мы еще раз хотим поблагодарить всех участников, болельщиков и, конечно же, наших зрителей. Поздравляем победителей, и до встречи на следующем PR-Challenge!
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