 

Поздравляем победителей премии RusCable PR-challenge 2023!

17 марта 2023, 18:52 197 Время чтения ≈ 6 мин
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16 марта, в заключительный день выставки Cabex, прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса для PR-специалистов и маркетинговых служб «RusCable PR-challenge». В этом году номинантами стали более 40 предприятий. Пришло время подвести итоги и поздравить победителей!

В номинации «Social Challenge» за лучшее ведение социальных сетей шла наиболее оживленная борьба. Весь год номинанты активно продвигали свой бренд на различных площадках. Сегодня жюри определило победителей:

  • ГК «Москабельмет»  –  за эффективные механики проведения конкурсов и рекордное число комментариев;
  • «Камский кабель»  –  за поддержку и развитие социальной повестки и франшизы в социальных сетях;
  •  LAPP  –  за комплексный подход в продвижении и реализации рекламных акций;
  • АО «СПКБ Техно»  –   за кросс-маркетинговые мероприятия и реализацию концепции  «ПриТягательный завод».

В номинации «Video Challenge» были представлены самые интересные, самые необычные и самые просматриваемые ролики о кабельной индустрии. За победу боролись интервью, доклады и даже полноценные документальные фильмы. В напряженной борьбе победу одержали:

  • Проект «УНКОМТЕХ 360. 500 кВ русской независимости» от ТД «УНКОМТЕХ»;
  • Youtube-проект «ProСпецкабель» от завода «Спецкабель»;
  • Фильм «Сила полимерного компаунда» от Genesis.

В номинации «Аudio challenge» в этом году боролись лучшие подкасты, радиоэфиры и аудиореклама от ведущих представителей кабельной индустрии. Поздравляем победителей:

  • «ОКЛ подкаст» от завода «Спецкабель» (совместно с Kabel.FM);
  • Подкаст «Диалоги под напряжением» от EKF;
  • Подкаст «ВОЛС.Talks» от «ВОЛС Эксперт».

«Web challenge» стал наиболее неоднозначной номинацией, объединив рекордное количество уникальных веб-проектов: лучшие сайты, приложения, разработки и электронную коммерцию. Победителями стали:

  • «МосИтЛаб»  –  за приложения Magnetag, Cable Justice и сервисы «Печкин» и «Алина»;
  • «Камский кабель»  –  за информативный и лаконичный сайт;
  • LAPP  –  за оформление интернет-магазина и высокие показатели электронной коммерции в выручке компании;
  • «Подольсккабель»  –  за проект «Виртуальный музей НП “Подольсккабель”»;
  • Холдинг «Кабельный Альянс»  –  за внедрение корпоративного приложения «УГКМ» для сотрудников.

Номинация «PR-challenge» - это приз за лучшие PR-проекты и отделы маркетинга, которые внесли наибольший вклад в узнаваемость и продвижение брендов. В данной номинации победу одержали:

  • ГК «Москабельмет»  –  за активную и непрерывную PR-компанию и проекты «Ok? Moscow», «Фактор производительности», «Кабельный завод будущего» и блог Яна Ивановича;
  • LAPP  –  за быстрый и успешный запуск локализованного бренда FLEXICORE;
  • КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»  –  за проект «Граффити-барабаны» и эффективную работу с блогерами-монтажниками по бренду EXPERT-Class;
  • «Режкабель»  –  за проект «Путь на вершину 1520»;
  • «Алюминиевая Ассоциация»  –  за эффективное кросс-промо и взаимодействие с отраслевыми компаниями.

Несомненно, главной интригой прошедших трех дней стала номинация «Cabex Challenge»  –  премия для лучших на выставке Cabex. Стенды участников в этом году поражали своей масштабностью и яркостью. Павильон «Экспоцентра» превратился на время Cabex в настоящий город, где за каждой вывеской – своя невероятная история успеха. Лучшими были признаны:

  • КЗ «Цветлит»  –  за лучший стенд и гостеприимную атмосферу;
  • «Акрон Холдинг»  –  за эффективный ситуативный маркетинг с футбольным акцентом;
  • «МосИтЛаб»  –  за лучший интерактив на стенде: прикладные демонстрации работы технологий Magnetag, СОКОЛ, зарядная станция для электромобиля;
  • «Фонд Сервис» («Таткабель»)  –  специальная награда от жюри для реализации медийной компании;
  • «ОКБ КП»  –  победитель открытого голосования.

Мы еще раз хотим поблагодарить всех участников, болельщиков и, конечно же, наших зрителей. Поздравляем победителей, и до встречи на следующем PR-Challenge!

 

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Метки: СABEX, PRchallenge
Отрасль: Кабельная промышленность 

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