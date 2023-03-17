На строительство межвузовского кампуса в Самаре планируют выделить 26,9 млрд рублей, сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов во время визита в регион полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова в четверг.

"По нормативным ценам строительства 26,9 млрд, окончательно в большую или меньшую сторону сумма будет уточнена после прохождения экспертизы проекта", — сказал Богданов.

Из федерального бюджета будет выделено 16,2 млрд рублей, из регионального — 1,8 млрд рублей, еще 8,9 млрд планируют привлечь от частных инвесторов. Строительство кампуса планируют начать в 2024 году, в 2026 году — ввести в эксплуатацию.

Кампус построят около стадиона "Солидарность Самара Арена", где проходили игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а сейчас арена является домашней для местной футбольной команды "Крылья Советов", которая выступает в чемпионате российской премьер-лиги (РПЛ).

Общая площадь кампуса составит более 140 тыс. кв.м, жилой сектор рассчитан для размещения 5 тыс. студентов и преподавателей. Также там появятся спортивные и коммерческие объекты. Концепция кампуса предполагает наличие образовательных пространств и территории для развлечений.

Ранее сообщалось, что до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина будет создано не менее 25 кампусов мирового уровня в разных регионах России. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отмечал, что на строительство кампусов выделят почти 230 млрд рублей.

Кампусы мирового уровня появятся на федеральной территории Сириус, в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иваново, Архангельске, Тюмени, Великом Новгороде и Хабаровске.