Салаватской ТЭЦ – 70 лет

В год 70-летия на Салаватской ТЭЦ Башкирской генерирующей компании ведётся огромная работа по повышению эффективности энергетического оборудования.

Салаватская ТЭЦ проектировалась и строилась для обеспечения тепловой и электрической энергией комбината № 18 и рабочего посёлка. С годами её задачи, по сути. остались прежними, только комбинат превратился в гиганта нефтехимической промышленности – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ныне ОАО «Газпром нефтехим Салават», а рабочий посёлок – в город Салават с 150-тысячным населением.

Работы на площадке будущей ТЭЦ начались в 1950 году. А днём рождения Салаватской ТЭЦ считается 18 марта 1953 года, когда дежурные инженеры станции Н. И. Верховский и А. С. Голубев, начальники смен котельного цеха Я. Е. Сорокин, турбинного – М. Д. Власов, химического – Г. Н. Сокуренко, работники ТЭЦ С. Х. Гильмутдинов, А. Д. Евсюкова, Г. И. Ежов, А. З. Рахматуллин, Я. Х. Талипов, Ф. Р. Фахреев включили в сеть турбогенератор № 3 мощностью 25 МВт и котёл № 1.

Следующим этапом в строительстве ТЭЦ была понизительная подстанция 110/35/6 кВ. Она явилась важным звеном в создании энергетической системы юга Башкирии. После ввода в эксплуатацию этой станции и двух новых высоковольтных линий началось бурное развитие Шкаповского месторождения нефти и газа. В 1966 году установленная электрическая мощность достигла 304 МВт.

За 70 лет станция выработала 87 млрд кВт*ч электроэнергии, отпустила потребителям 247 млн Гкал тепловой энергии.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Салаватская ТЭЦ в буквальном смысле слова переживает второе рождение. Идёт реконструкция и модернизация основного энергетического оборудования, внедряются самые современные наукоемкие технологии, в результате которых повышается экономичность производства и конкурентоспособность на рынке электроэнергии. Также энергетики большое внимание уделяют ремонту зданий и сооружений, облагораживают и озеленяют территорию.

Поздравляем энергетиков Салаватской ТЭЦ с памятной датой и желаем всем труженикам станции безаварийной работы и новых достижений!