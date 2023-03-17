В рамках обсуждения перспектив развития промышленного комплекса региона состоялась встреча руководства комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и российской производственной компании «Систэм Электрик», производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации. Компания намерена инвестировать 150 млн рублей в расширение производства и углубление локализации завода «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ).

Основной целью встречи стало знакомство руководителей региона с результатами деятельности предприятия в 2022 г., обсуждение обновленной инвестиционной стратегии компании с акцентом на региональное развитие, увеличение налоговых отчислений и планы по дальнейшему развитию производства ООО «СЭЗЭМ», расположенного в г. Коммунар Гатчинского района и входящего в список системообразующих предприятий региона. Руководство «Систэм Электрик» предложило проработать совместные планы по социальным проектам и выразило готовность оказать поддержку Ленинградской области в приоритетных направлениях.

«Завод «ЭлектроМоноблок» активно развивает программы импортозамещения, что критически важно в настоящее время», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, открывая встречу. – На предприятии трудится штат высококвалифицированных специалистов, и мы заинтересованы в том, чтобы число таких рабочих мест росло. Администрация Ленинградской области планирует оказывать все возможные меры поддержки для наращивания производства».

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев подтвердил курс на дальнейшее развитие активов Группы, увеличение инвестиционной программы предприятия до 150 млн рублей и обеспечение максимальной локализации производимого оборудования.

«Прошедший год стал периодом трансформации для «Систэм Электрик», мы стали полностью российской производственной компанией. Важно подчеркнуть, что мы сохранили ключевые активы, команду и продолжаем курс на импортозамещение. В 2022 г. на заводе «СЭЗЭМ» мы создали условия для дальнейшего наращивания локализации. К середине 2024 года планируем большую часть компонентов для производства КРУЭ RME производить самостоятельно в Коммунаре или работать с поставщиками из РФ», — отметил Алексей Кашаев, поблагодарив руководство Ленинградской области за создание привлекательного инвестиционного климата в регионе и внимание к потребностям промышленных предприятий.

Генеральный директор ООО «СЭЗЭМ» Сергей Соколов рассказал, что на сегодня более 85 000 комплектных распределительных устройств, произведенных в Коммунаре, установлены и работают на всей территории Российской Федерации. В 2022 г. на предприятии создана сборочная линия по производству распределительных устройств среднего напряжения – ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) – и камер сборных одностороннего обслуживания (КСО), проведена модернизация и автоматизация участка тестирования вторичных цепей. В комплексе эти меры позволяют сделать производственный процесс более эффективным.

Представители компании обратили внимание руководства области на возможность завода «СЭЗЭМ» стать одним из флагманских предприятий региона по локализации и импортозамещению электротехнической продукции, благодаря тесному сотрудничеству с НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург, входит в ГК «Систэм Электрик»). За счёт наличия уникального и современного производственного оборудования завод является испытательным центром для разработок НТЦ «Механотроника». Продукция «СЭЗЭМ» используется в реализации масштабных проектов для энергообъектов гражданской и промышленной инфраструктуры, линий энергоснабжения, центров обработки данных. Дальнейшее расширение компетенций завода позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

О заводе «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ)

Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ») – завод по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего напряжения. С 2010 года предприятие производит элегазовые моноблоки для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры. С 2020 года входит в список системообразующих предприятий Ленинградской области. На заводе работает около 80 человек, производственные площади составляют более 3 000 м2.

О Систэм Электрик

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, «Систэм Электрик» предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

«Систэм Электрик» выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность», «Систэм Электрик» делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.