На Международном энергетическом форуме стран – участниц ЕАЭС «ВИЭ, инновационные разработки и цифровая трансформация в особых экономических условиях» Системный оператор рассказал о проблемах интеграции системно значимых объемов солнечной и ветровой генерации в состав энергосистем и цифровизации средств управления энергосистемами с учетом работы в их составе объектов ВИЭ-генерации.

Международный энергетический форум стран – участниц ЕАЭС «ВИЭ, инновационные разработки и цифровая трансформация в особых экономических условиях», организованный совместно с Ассоциацией женщин в энергетике Кыргызстана и Евразийской экономической комиссией, состоялся в Бишкеке 16–17 марта. На форум в Киргизию приехали представители энергокомпаний, технических вузов, общественных организаций и министерств энергетики России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Главный специалист Службы оперативного планирования режимов, лидер Молодежного совета «СОзвездие» Исполнительного аппарата СО ЕЭС, к.т.н. Екатерина Совбан вошла в число спикеров мероприятия. В докладе «Опыт интеграции системно значимых объемов солнечной и ветровой генерации» она представила обобщенный мировой и отечественный опыт интеграции объектов ВИЭ в состав энергосистем.

«При увеличении мощности СЭС и ВЭС в составе энергосистем необходимо не только обеспечить поддержание соответствующих объемов регулирования на традиционных объектах генерации, но и модернизировать средства управления энергосистемой. Системно значимые объемы ВИЭ-генерации требуют развития систем автоматического регулирования перетоков мощности, противоаварийного и дистанционного управления, а также технологий, повышающих пропускную способность действующей сети», – подчеркнула Екатерина Совбан.

В рамках форума участники обсудили вопросы устойчивого развития сектора возобновляемых источников энергии и перспектив ТЭК, реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики, расширения кадрового потенциала энергетики с учетом участия женщин в развитии энергосистем, в частности – систему подготовки кадров в современных условиях.

Выступления спикеров мероприятия затрагивали актуальные темы развития и энергопотенциала систем Центральной Азии, значимости возобновляемых источников энергии и малых ГЭС в энергетической отрасли, дефицита энергоснабжения части регионов Центральной Азии. Участники также поделились лучшими практиками и обменялись опытом реализации проектов по достижению гендерного равенства как на этапе подготовки кадров с высшим образованием, так и непосредственно в профессиональной среде.