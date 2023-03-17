Это личный вклад каждого из нас
Принимая во внимание необходимость постоянного совершенствования технологии производства в кабельной промышленности и понимая, что не последнюю роль в деле внедрения инноваций будут играть молодые ученые и специалисты, «Фонд поддержки кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» (далее – Организатор) объявил о проведении Конкурса в следующих номинациях в 2023 году:
Данный Конкурс проводится с целью подготовки инженерных и научных кадров, повышения их профессиональных знаний и навыков и формирования у молодых специалистов интереса к инженерному труду.
Тематика направляемых на Конкурс работ должна быть в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника».
Конкурс проводится по месту нахождения Организатора: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5, стр.4. Прием материалов осуществляется с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно.
Конкурсная комиссия будет осуществлять проверку материалов на соответствие критериям оценки с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно.
Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте информационных партнеров Организатора в срок до 1 октября 2023 года включительно.
Победителям будут вручены дипломы и денежные премии в следующих размерах (в зависимости от номинации):
Положение о Конкурсе, а также информация о ходе его проведения будет опубликовано на сайтах партнеров Организатора Конкурса:
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