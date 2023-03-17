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  • О проведении конкурса с целью оказания поддержки молодым ученым и специалистам, работающим в кабельной промышленности

О проведении конкурса с целью оказания поддержки молодым ученым и специалистам, работающим в кабельной промышленности

17 марта 2023, 14:14 286 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ЗАО ТД ВНИИКП
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Принимая во внимание необходимость постоянного совершенствования технологии производства в кабельной промышленности и понимая, что не последнюю роль в деле внедрения инноваций будут играть молодые ученые и специалисты, «Фонд поддержки кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б.» (далее – Организатор) объявил о проведении Конкурса в следующих номинациях в 2023 году:

  • «На лучшую научную статью, публикацию, доклад (среди молодых ученых и специалистов)»;
  • «На лучшее научное книжное издание или монографию»;
  • «Лучший молодой инженер в кабельной отрасли».

Данный Конкурс проводится с целью подготовки инженерных и научных кадров, повышения их профессиональных знаний и навыков и формирования у молодых специалистов интереса к инженерному труду.

Тематика направляемых на Конкурс работ должна быть в рамках специальности «Теоретическая и прикладная электротехника».

Конкурс проводится по месту нахождения Организатора: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5, стр.4. Прием материалов осуществляется с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно.

Конкурсная комиссия будет осуществлять проверку материалов на соответствие критериям оценки с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно.

Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте информационных партнеров Организатора в срок до 1 октября 2023 года включительно.

Победителям будут вручены дипломы и денежные премии в следующих размерах (в зависимости от номинации):

  • 1 место: 100000 руб.
  • 2 место: 50000 – 75000 руб.
  • 3 место: 25000 – 50000 руб.

Положение о Конкурсе, а также информация о ходе его проведения будет опубликовано на сайтах партнеров Организатора Конкурса:

  • Информационно-аналитический портал «RusCable.Ru» (https://www.ruscable.ru)
  • Некоммерческое партнерство производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» (https://www.elektrocabel.ru)
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Метки: КОНКУРС, ВНИИКП
Отрасль: Кабельная промышленность 
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