В Краснодаре пройдет реконструкция Западного подъезда к городу

Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий выдало положительное заключение, рассмотрев проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию участка автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар». Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



Западный подъезд к Краснодару, также именуемый как «Западный обход», является частью строящегося автомобильного кольца вокруг города. В начале 2023 года Западный подъезд был передан в собственность администрации города. Как пояснил вице-губернатор Андрей Прошунин, это решение принято «для того, чтобы упростить Краснодару процесс проектирования и дальнейших работ, так как у местных властей большие планы – строительство трамвайной ветки и расширение самой дороги». В муниципальную собственность также были переданы все надземные пешеходные переходы на этой автодороге.



Согласно проектной документации, получившей положительное заключение региональной экспертизы, работы по реконструкции Западного подъезда к Краснодару пройдут на участке км 16+658 – км 17+218.*



Застройщик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Проектная организация – ООО «ДорПроект».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.

