На ремонт и техническое обслуживание электросетевого хозяйства Лаганского района Калмыкии «Россети Юг» направили 1,4 млн рублей в 2022 году. Выполненные работы позволили улучшить качество электроснабжения бытовых потребителей и социально значимых учреждений, в том числе Лаганской районной больницы, восьми школ, девяти детских садов, а также объектов ЖКХ и районных сельхозпредприятий.

На двух подстанциях 110/35 кВ и 16 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ энергетики отремонтировали три силовых трансформатора, заменили пять высоковольтных разъединителей, 200 изоляторов, 20 опор и более двух километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-10 кВ. В результате устранены перепады напряжения, улучшилось качество электроснабжения.

Кроме этого, энергетики расчистили 0,8 га трасс от древесно-кустарниковой растительности, которая часто становится причиной возгорания сухостоя и нарушения электроснабжения в результате падения веток на провода.