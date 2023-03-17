В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали робота-амфибию

Столичная компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» разработала многофункционального робота-амфибию, который может применяться для разведки и ликвидации последствий аварий на различных затопленных объектах, атомных станциях и шахтах. Производство предприятия локализовано на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В Москве в отрасли машиностроения занято около 200 предприятий, которые в том числе производят промышленных и сервисных роботов, а также робототехнические системы. Промышленники предлагают передовые решения, способные заменить человека на тяжелых и опасных производствах. Например, компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники», локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, которые могут дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях», – сообщил Владислав Овчинский.

Комплекс применяется на суше и под водой. Оператор через пульт дистанционно управляет роботом, а с помощью видеосистемы контролирует выполнение работ.

Разработка уже успешно прошла испытания в соленой воде и при высоких дозах радиации. Робот способен работать на глубине до 4 метров, поднимать и переносить до 25 кг груза под водой. На суше его можно использовать при разборе завалов после землетрясения, для разведывательных, аварийно-спасательных, взрывотехнических работ.

Комплекс состоит из мобильного робота – четырехгусеничное шасси с манипулятором, различным оборудованием и постом дистанционного управления. В качестве прототипа был взят сухопутный мобильный робототехнический комплекс, разработанный «СКТБ ПР» в 2018 году. Модернизация существующей конструкции позволила решить новые сложные задачи.

«Компания «СКТБ ПР» работает на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2013 года и производит многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. Оборудование, разработанное компанией, внедрено на ряд атомных электростанций, в частности оно осуществляет ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По словам разработчика, многофункциональный робот-амфибия не имеет аналогов в мире.

«Согласно полученному техзаданию, мы должны были разработать робот с манипулятором, способный проводить визуальную разведку на суше и в воде, спускаться на глубину 3,5 метра по разрушенным лестничным пролетам, преодолевать завалы, расчищать проходы, захватывать и транспортировать груз до 20 кг. В ходе испытаний робот показал соответствие всем заявленным требованиям по техническим и функциональным характеристикам. Помимо этого, комплекс может успешно выполнять разведывательные и спасательно-аварийные работы в шахтах, в том числе затопленных, а также под завалами, образовавшимися в ходе землетрясений», – резюмирует заместитель генерального директора «СКТБ ПР» Илья Лаверычев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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