Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, на котором были рассмотрены вопросы жилищного строительства, ход реализации федеральных проектов, а также одобрены новые проекты региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Прошедший год был рекордным в стране по вводу жилья, и я вижу системную работу регионов в этой сфере. При этом прошу Минстрой и глав субъектов держать на контроле объём градостроительного потенциала в регионах. Именно от него зависит задел, который позволит нам выполнить национальную цель по вводу 120 млн кв. м жилья в год», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин со своей стороны добавил, что за последние годы отрасль демонстрирует положительную динамику как общего ввода жилья, так и отдельно многоквартирного и индивидуального.

«За 2020-2022 годы введено в эксплуатацию более 277 млн кв. метров жилой площади. За последние 3 года - более 131,3 млн кв. метров многоквартирного жилья, что составляет почти половину общего объема ввода. Надо отметить, что в последние годы в результате нашей совместной и активной работе начало строиться жилье там, где давно не строилось», – подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Кроме того, вице-премьер отметил регионы, которые показывают лучшие результаты по контрактации мероприятий федеральных проектов. Это Саратовская область, республики Бурятия и Татарстан, Свердловская и Магаданская области. Заместитель Председателя Правительства напомнил, что закончить работы по контрактации необходимо до 1 апреля.

В ходе заседания также были одобрены восемь проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры: в Республике Дагестан, Чувашской Республике, Ивановской, Курганской, Ленинградской и Омской областях, Приморском крае и Еврейской автономной области.

Благодаря реализации одобренных сегодня программ будет обновлён почти 741 км сетей водоотведения, водо- и теплоснабжения в восьми регионах страны. Таким образом, качество коммунальных услуг планируется улучшить для порядка 200 тысяч человек. В целом по стране одобрено уже 78 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры.

Президент РФ в послании Федеральному Собранию сообщил, что в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 трлн рублей. Одна из ключевых задач Минстроя России сегодня – сформировать комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

Финансирование комплексной программы предусмотрено из различных источников – федерального и региональных бюджетов, частных инвестиций. В комплексную программу будут включены проекты, реализуемые за счёт средств Фонда национального благосостояния, инфраструктурных облигаций, проекты региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанных на 2023–2027 годы. Самым капиталоёмким механизмом станут инфраструктурные бюджетные кредиты.