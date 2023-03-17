 

"Россети Кубань" повысила надежность двух высоковольтных ЛЭП в армавирском энергорайоне

17 марта 2023, 10:12 192 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Гулькевичском и Новокубанском районах Краснодарского края общей протяженностью свыше 40 км. Данные ЛЭП являются важным звеном в системе электроснабжения населения, объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

На линии «Скобелевская - Николенская» энергетики заменили железобетонную опору ЛЭП и изоляторы, отработавшие свой нормативный срок. На некоторых участках взамен подвесной будет смонтирована современная спиральная арматура. Обладая гибкостью, она обеспечивает надежное крепление провода, защищая его от воздействия механических нагрузок и существенно увеличивая срок его эксплуатации. Данная линия обеспечивает энергоснабжение 14 населенных пунктов Гулькевичского района с населением около 6 тысяч жителей.

В ходе работ на высоковольтной линии «Армавир – КНИИТИМ» специалисты заменили 410 изоляторов, отремонтировали фундаменты металлических опор, обновили знаки безопасности и информационные плакаты на опорах ЛЭП. В планах – расчистка более 5 га охранных зон от древесно-кустарниковой растительности, в том числе с применением мульчера. Расчистка трасс ЛЭП – одна из действенных профилактических мер для предотвращения технологических нарушений.

Воздушная линия «Армавир – КНИИТИМ» питает подстанции, которые обеспечивают электроснабжение предприятий стройиндустрии, фармацевтики, объектов здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры и части жителей Новокубанского района.

Всего в 2023 году сотрудники Армавирских электрических сетей планируют отремонтировать 37 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью 365 км.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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