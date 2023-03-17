В рамках реализации ежегодной ремонтной программы специалисты «Россети Ленэнерго» за первые два месяца 2023 года провели ремонт 161 трансформаторной подстанции (ТП), 290 км воздушных линий электропередачи​ и 9 км кабельных линий, а также расчистили 314 гектаров просек.

В частности, на территории Петербурга отремонтировано​ 47 ТП, 26 км​ воздушных линий электропередачи, ​8,5 км​ кабельных линий, расчищено​ 0,5 га​ просек.

В Ленинградской области энергетики провели ремонт​ 114 ТП, 264 км воздушных​ линий электропередачи и​ 0,5 км​ кабельных линий, а также расчистили​ 313,5 га​ просек.

Кроме того, в сетях компании заменено​ 1495 шт.​ изоляторов, произведен ремонт​ 85​ выключателей.

Напомним, ​всего в 2023 году компания планирует потратить​ 4 млрд рублей​ на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области.

Все мероприятия ремонтной программы «Россети Ленэнерго» выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений в сетях и времени их устранения.