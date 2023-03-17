В рамках реализации ежегодной ремонтной программы специалисты «Россети Ленэнерго» за первые два месяца 2023 года провели ремонт 161 трансформаторной подстанции (ТП), 290 км воздушных линий электропередачи и 9 км кабельных линий, а также расчистили 314 гектаров просек.
В частности, на территории Петербурга отремонтировано 47 ТП, 26 км воздушных линий электропередачи, 8,5 км кабельных линий, расчищено 0,5 га просек.
В Ленинградской области энергетики провели ремонт 114 ТП, 264 км воздушных линий электропередачи и 0,5 км кабельных линий, а также расчистили 313,5 га просек.
Кроме того, в сетях компании заменено 1495 шт. изоляторов, произведен ремонт 85 выключателей.
Напомним, всего в 2023 году компания планирует потратить 4 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области.
Все мероприятия ремонтной программы «Россети Ленэнерго» выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений в сетях и времени их устранения.
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