В Москве состоялось очередное заседание Экономического совета СНГ. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудили темпы роста экономик по итогам 2022 года, наращивание сотрудничества с партнерами в условиях санкционного давления, решение ключевых совместных задач.

«Мы ценим, что страны СНГ вели ответственную экономическую политику, снимали барьеры и ограничения, продолжали развивать кооперационные проекты», - подчеркнул Алексей Херсонцев.

Кроме того, обсудили планы по увеличению объема взаиморасчетов в национальных валютах, проект соглашения о свободной торговле услугами на территории стран СНГ. А также проанализировали деятельность Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ за последние 3 года и планы по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг». Минэкономразвития России отвечает за формирование консолидированной позиции российской стороны. Это направление работы курирует заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

«Для большинства стран СНГ Россия по-прежнему остается главным торговым партнером. Наш товарооборот со странами Содружества увеличился на 6%. В общем товарообороте России доля торговли с СНГ выросла до 12%. На 13% выросла торговля с Белоруссией, на 10% – с Казахстаном, на 8,6% – с Узбекистаном», – прокомментировал Дмитрий Вольвач.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества государств-участников СНГ для формирования положительного образа атомной энергетики в открытом информационном пространстве.

«Поскольку из политических и экономических соображений ядерная энергетика долгое время оставалась закрытой отраслью, у населения мало базовых знаний о ней, зато много страхов, опасений и негативных стереотипов. Например, стереотип о том, что атомные объекты якобы неблагоприятно воздействуют на экологию и создают повышенный радиационный фон в регионе их присутствия, – отметил Алексей Херсонцев. – Странам СНГ необходимо создать документ, в котором будут прописаны конкретные шаги для решения общих задач по повышению уровня информированности населения и минимизации негативного восприятия мирного атома со стороны общественности».

Участники встречи также проанализировали работу межгосударственной сети центров коммерциализации инноваций в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2030 года. В этой связи Алексей Херсонцев особо отметил эффективную работу фонда «Сколково» в России.

«Созданные центры коммерциализации инноваций проводят в странах СНГ активную работу по поддержке стартапов и малого инновационного предпринимательства. На постоянной основе проводят конференции, семинары, круглые столы, конкурсы грантов, принимают участие в международных форумах, специализированных выставках технологий и инноваций, где представляют продукцию предприятий-резидентов», – подчеркнул он.

В данный момент, по его словам, статус центров коммерциализации инноваций придан семи организациям из стран СНГ – по одному центру в Армении, Казахстане, России и Узбекистане и целых три центра в Белоруссии. В 2023 году этот статус получат еще две организации: Фонд науки Республики Казахстан и Национальная академия наук Таджикистана.

«Увеличение числа организаций, готовых получить такой статус, свидетельствует о возрастающей роли и востребованности центров, – пояснил Алексей Херсонцев. – Важно, чтобы центры коммерциализации инноваций в дальнейшем продолжали активно взаимодействовать не только с представителями крупных предприятий и малого бизнеса, но и с государственными органами, отраслевыми ведомствами, институтами развития, технопарками и бизнес-инкубаторами. С теми структурами, которые способствуют развитию инноваций и инновационного предпринимательства в сфере МСП».

Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 23 июня 2023 года.