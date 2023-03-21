АО «Мособлэнерго» приступило к реализации программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья на 2023 год. Она охватила 26 округов Московской области, что на 5 округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Всего в 2023 году по вышеуказанной программе АО «Мособлэнерго» планирует заменить 557 опор ЛЭП и 81 км неизолированных проводов на СИП, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 км и построить 48 км воздушных и кабельных линий электропередачи, реконструировать 25 и построить 30 трансформаторных подстанций, ввести 13,3 МВА трансформаторной мощности. Работы начались в марте, а их завершение планируется до конца сентября текущего года.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд под контролем Министерства энергетики Московской области. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. В текущем году в программу вошли следующие округа: Домодедово, Ступино, Пушкино, Чехов, Истра, Мытищи, Подольск, Красногорск, Щелково, Электрогорск, Егорьевск, Люберцы, Солнечногорск, Клин, Коломна, Кашира, Воскресенск, Серпухов, Волоколамск, Химки. А также Раменский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Одинцовский, Богородский.