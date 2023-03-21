Ведущий российский производитель грузовых автомобилей КАМАЗ и ГУП «Мосгортранс» заключили двухлетний контракт на поставку и последующее сервисное обслуживание 1000 электробусов.

Согласно условиям контракта, поставки электробусов «КАМАЗ» предусмотрены с апреля 2023 года по декабрь 2024-го. Ежемесячно на маршруты Москвы будет выходить по 50 новых машин. Общая сумма сделки – 63,3 млрд рублей. Это самый большой контракт на поставку такого транспорта в Европе.

«КАМАЗ располагает большим опытом в сфере разработки и выпуска такой высокотехнологичной продукции, как электробус. Уже пятый год в столице России успешно эксплуатируется этот инновационный транспорт. Мы рады, что наш продукт, созданный по сложнейшему техзаданию заказчика, прошедший испытание временем и крупнейшим мегаполисом, позволяет улучшить инфраструктуру столицы России, решить важные вопросы экологической повестки. Заключение очередного контракта, крупнейшего в истории поставок электробусов – это значимое для нас событие, подтверждающее высокий потенциал компании и надежность как поставщика инновационной пассажирской техники», – прокомментировал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

В 2022 году КАМАЗ оперативно реализовал мероприятия по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков автокомпонентов. Поэтому последствия санкционного давления, с которым в новых условиях столкнулись российские промышленные предприятия, не повлияли на возможности компании в производстве электробусов и другой пассажирской автотехники. КАМАЗ продолжает поставлять современный комфортабельный транспорт в российские регионы, содействуя укреплению технологического суверенитета России и решению приоритетных для страны задач.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем экологически чистый городской транспорт, который не загрязняет окружающую среду и повышает комфорт поездок. В 2022 году открыли крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра» в ТиНАО. Электробусы впервые поехали в Новой Москве. Еще восемь электробусных маршрутов запустили в разных частях столицы, ими воспользовались уже более 6,7 млн пассажиров. В этом году продолжим развивать зарядную инфраструктуру, откроем новый электробусный парк в Митино», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые электробусы КАМАЗ-6282 появились в Москве в сентябре 2018 года, тогда российский производитель по заказу ГУП «Мосгортранс» освоил серийное производство этой высокотехнологичной техники. Сейчас компания будет поставлять новую, санкционноустойчивую комплектацию электробуса, что исключает потенциальные проблемы с техническим обслуживанием и отсутствием запчастей и расходных материалов. В числе отличительных особенностей улучшенной версии электробуса КАМАЗ-6282 – увеличенная емкость батареи, которая обеспечивает запас хода до 90 км, 100% электрическая климатическая система.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ежедневно на московские маршруты выходит 1055 электробусов. В 2022 году в столице установили 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда на более чем 200 зарядных постов. В 2023 году в городе продолжат развивать инновационный городской транспорт: установят около 200 ультрабыстрых зарядных станций и запустят около 30 электробусных маршрутов.