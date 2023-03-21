НПП "Информсистема" провела испытания своей продукции

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21 марта 2023, 13:30 244 Время чтения ≈ < минуты
Источник: НПП Информсистема
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В лаборатории НПП «Информсистема» были проведены испытания выпускаемой продукции на соответствие требованиям вступившему в силу ГОСТ Р 70042-2022 «Кабели связи симметричные для сетей широкополосного доступа».

Испытания показали, что электрические характеристики выпускаемых на предприятии LAN-кабелей категории 5е и кабелей для сетей широкополосного доступа соответствуют требованиям указанного стандарта. Заказывая продукцию предприятия, покупатель может быть уверен в её соответствии требованиям ГОСТ Р 54429-2011 и ГОСТ Р 70042-2022 и использовать её как для широкополосного доступа, так и для построения компьютерных сетей.

С протоколами испытаний можно ознакомиться здесь.

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Метки: ИНФОРМСИСТЕМА, InfoLan, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
ISYS
6.22

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