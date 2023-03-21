 

СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить выставку Securika Moscow 2023

21 марта 2023, 11:15 260 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "СегментЭнерго"
Авторы и источники / Правообладателям

11–14 апреля 2023 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2. Приглашаем посетить стенд кабельного завода «СегментЭнерго» A5021, зал 7, павильон 2.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет по промокоду: sec23eEHSC

На стенде будут представлены новые каталоги и образцы продукции:

А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН

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Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО, Securika Moscow 2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
SEGM
9.51

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