СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить выставку Securika Moscow 2023

11–14 апреля 2023 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2. Приглашаем посетить стенд кабельного завода «СегментЭнерго» A5021, зал 7, павильон 2.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет по промокоду: sec23eEHSC

На стенде будут представлены новые каталоги и образцы продукции:

А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН