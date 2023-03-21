СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить выставку Securika Moscow 2023

Уйдет ли медь из массового сегмента рынка?
11–14 апреля 2023 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2. Приглашаем посетить стенд кабельного завода «СегментЭнерго» A5021, зал 7, павильон 2.
Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет по промокоду: sec23eEHSC
На стенде будут представлены новые каталоги и образцы продукции:
А так же анонсировано новое направление: структурированные кабельные сети СКС СегментЛАН
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