Пять крупных производств появится в Москве в этом году. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин пояснил, что концерн «МонАрх» планирует ввести в эксплуатацию роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для строительства домов. Черкизовский мясоперерабатывающий завод достраивает производственные объекты на востоке города. Лианозовский молочный комбинат возводит производственные очистные сооружения на севере Москвы, а в Южном административном округе появится инженерный центр разработчика и производителя электроники «Итэлма». Помимо этого, компания «Инвест-девелопмент» строит промышленный парк в ТиНАО.

Инвесторы вложили в проекты около 19 миллиардов рублей. На предприятиях получат работу более 3,4 тысячи человек.