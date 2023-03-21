Минюстом России 17 марта зарегистрирован и официально опубликован приказ Минэнерго России от 17.02.2023 № 82, утверждающий порядок раскрытия и предоставления Системным оператором цифровых информационных и перспективных расчетных моделей энергосистем.

Приказ «Об утверждении Порядка раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики и о внесении изменений в Правила разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. № 1195» вступает в силу 28 марта – по истечении десяти дней после его опубликования на Официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает требования к составу, объему, формату, способам и условиям раскрытия Системным оператором цифровых информационных и перспективных расчетных моделей энергосистем, а также определяет сроки их предоставления.

«Раскрытие информационных и предоставление перспективных расчетных моделей энергосистем, разрабатываемых Системным оператором, — революционное новшество для отрасли. До настоящего момента эти сведения носили закрытый характер. Теперь они доступны любому заинтересованному лицу – не только субъектам отрасли, но и потребителям, проектным организациям. Фактически мы передаем всем заинтересованным сторонам результаты своей работы в области моделирования, что существенно сократит ресурсы и временные затраты на разработку проектов различного уровня, благоприятно скажется на процессах перспективного развития электроэнергетических систем», — подчеркивает Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко.

Согласно утвержденному документу ежемесячно актуализируемые перспективные информационные модели энергосистем будут размещаться на специализированном портале, созданном Системным оператором для информационного обмена с субъектами отрасли (CIM-портал). Часть информации будет находиться в свободном доступе: любой желающий сможет зайти на этот ресурс и по каждому из регионов узнать, какие объекты расположены в этом регионе и какие планируется ввести в эксплуатацию в течение предстоящих шести лет, установленную генерирующую мощность существующих объектов по производству электрической энергии (максимальную мощность объектов перспективного строительства), проектные классы напряжения энергообъекта, информацию о владельце. Можно будет скачать эти сведения в общедоступном формате электронного документа, а также в пригодном для машинной обработки формате cimxml, соответствующем требованиям ГОСТ Р 58651.1-2019 (CIM).

Детальная информация о конкретных параметрах и характеристиках объектов электроэнергетики будет размещена в закрытом разделе CIM-портала и доступна только авторизованным пользователям с 01 января 2024 года.

Перспективные расчетные модели энергосистем будут предоставляться для разработки схем выдачи мощности и схем внешнего электроснабжения, проектной документации на строительство или реконструкцию энергообъектов, технико-экономических обоснований мероприятий по выводу их из эксплуатации, а также создания и модернизации устройств релейной защиты и автоматики. Предоставление перспективных расчетных моделей энергосистем будут осуществляться по итогам рассмотрения Системным оператором соответствующей заявки. Требования к ее составу, порядок и сроки рассмотрения, формат предоставления данных, а также основания для возможного отказа также регламентируются новым Порядком.

Одновременно приказом Минэнерго внесены изменения в действующие Правила разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 1195.

Теперь с заявителей в рамках разработки схем выдачи мощности (схем внешнего электроснабжения) снимается обязанность по сбору исходных данных, формированию математических расчетных моделей энергосистем и их верификации системным оператором. Вместо этого предусмотрено, что разработка схем выдачи мощности и внешнего энергоснабжения будет осуществляться на основании перспективных расчетных моделей, предоставленных Системным оператором.