Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» в рамках выставки Atyrau Oil&Gas организует сессию «Современные технологии в силовых приводах для нефтегазовой добычи и транспортировки: водород, снижение углеродного следа и энергоэффективность». Встреча пройдет 6 апреля с 16:30 до 17:30.

Модератором дискуссии выступит Михаил Смирнов, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», доктор политических наук.

Григорий Гузев, технический директор ТОО «Солар Турбинс Центральная Азия», расскажет об использовании водорода в газотурбинных агрегатах.

Владимир Шатровский, директор отдела нефти и газа ТОО «Катерпиллар Центральная Азия», представит доклад «Энергоэффективные решения Катерпиллар для нефтегазовой отрасли».

Среди спикеров также Андрей Резников, заместитель генерального директора ООО «ИНГК», Юрий Крамской, региональный директор по странам ЕАЭС Hopewind; Асылбек Джакиев, председатель Казастанского нефтегазового совета Petrocouncil.kz.

Участие в обсуждении примут Владимир Тюрин, руководитель отдела экспорта ООО «ГК ТСС», Иван Баранов, директор по продажам ООО «ИНГК».

Организатором события является Казахстанская выставочная компания Iteca и её международный партнер Группа компаний ICA Eurasia.