УНКОМТЕХ поделился результатами своей работы и рассказал об изменениях и тенденциях в отечественном кабельном производстве читателям газеты ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Газета ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – отраслевое издание энергетиков, которое дает возможность своим читателям получить объективную информацию о происходящем в ТЭК России.

События последнего времени вносят коррективы в деятельность крупнейших промышленных предприятий. УНКОМТЕХ, являясь одним из крупнейших игроков кабельной отрасли, отражает в себе влияния перемен на основные бизнес-процессы в сфере кабельного рынка.

В мартовском номере издания Директор по маркетингу УНКОМТЕХ Сергей Снежко отвечает на актуальные вопросы, открыто рассказывает о результатах 2022 года, об ожиданиях и перспективах наступившего года, конкурентоспособных и инновационных решениях холдинга, о внедрении новейших цифровых методов управления производством и об изменениях, внесенных в программы развития.

Как известно, опыт сильнейших является залогом развития для начинающих и отстающих. Информация дает возможность обмена опытом, получения новых знаний и анализа происходящих событий.