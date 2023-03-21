Время Темы докладов

11.00 – 11.05 Приветственного слово Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Виталий Геннадиевич Мещанов

11.05 – 11.25 ОАО «ВНИИКП» в отечественной истории развития средств связи. Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Виталий Геннадиевич Мещанов

11.25 – 11.45 Основные тенденции и проблемы в развитии оптических кабелей и работы ОАО «ВНИИКП» в данной области. Директор научного направления ОАО «ВНИИКП» д.т.н. Ирина Александровна Овчинникова

11.45 – 12.05 Тема доклада уточняется. Представители операторов связи

ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком»

12.05 – 12.25 Кабели связи с медными жилами. Состояние и тенденции развития. Зам. зав. отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникации и информатизации» ОАО «ВНИИКП» к.т.н. Михаил Владимирович Шолуденко

12.25 – 12.45 Современные структурированные кабельные системы и их место в отечественной промышленности. ФГБОУ ВО МГСУ профессор, д.т.н. Андрей Борисович Семенов

12.45 – 13.05 Разработка и организация производства многопарных кабелей связи для ШПД и СКС. Главный технолог АО «Самарская кабельная компания» Александр Николаевич Некрасов

13.05 – 13.25 Специальные конструкции кабелей для построения СКС. Директор по развитию бизнеса ООО «Гиперлайн» Александр Александрович Брюзгин

13.45 – 14.05 МКФ – лидер в производстве инновационных оптических кабелей связи. Генеральный директор АО «Москабель – Фуджикура» Сергей Анатольевич Гладких

14.05 – 14.25 АО "Электропровод" и ЗАО "Мемотерм-ММ" для систем передачи информации: кабели, провода и термоусаживаемые изделия. Генеральный директор ЗАО «Мемотрем-ММ» Борис Евгеньевич Васильев

14.25 – 14.45 Разработка и исследование конструкций кабелей с применением оптических волокон с уменьшенным диаметром защитного покрытия. Зав. отделом «Оптические кабели» ОАО «ВНИИКП» Дмитрий Анатольевич Тарасов