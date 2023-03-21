 

ВНИИКП представит свои разработки и решения на деловой программе выставки "Связь 2023"

21 марта 2023, 13:21 249 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: ОАО "ВНИИКП"
Авторы и источники / Правообладателям

С 11-14 апреля 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» стартует выставка «Связь», задающая передовые направления развития рынка и демонстрирующая передовые достижения и технологии отрасли.

12 апреля в рамках выставки ВНИИКП проведет семинар «Отечественная кабельная промышленность для современных систем передачи информации», на котором рассмотрит современное состояние, тенденции и перспективы развития кабельно-проводниковой отрасли.

Начало деловой программы в 11:00.

Время

Темы докладов

 

11.00 – 11.05

 

Приветственного слово

Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»

Виталий Геннадиевич Мещанов

 

11.05 – 11.25

ОАО «ВНИИКП» в отечественной истории развития средств связи.

Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»

Виталий Геннадиевич Мещанов

 

11.25 – 11.45

Основные тенденции и проблемы в развитии оптических кабелей и работы ОАО «ВНИИКП» в данной области.

Директор научного направления ОАО «ВНИИКП»

д.т.н. Ирина Александровна Овчинникова

 

11.45 – 12.05

Тема доклада уточняется.

Представители операторов связи
 ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком»

 

 

12.05 – 12.25

Кабели связи с медными жилами. Состояние и тенденции развития.

Зам. зав. отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникации и информатизации» ОАО «ВНИИКП»

к.т.н. Михаил Владимирович Шолуденко

 

 

12.25 – 12.45

 

Современные структурированные кабельные системы и их место в отечественной промышленности.

ФГБОУ ВО МГСУ                                                                                                           профессор, д.т.н. Андрей Борисович Семенов

 

12.45 – 13.05

 

Разработка и организация производства многопарных кабелей связи для ШПД и СКС.

Главный технолог АО «Самарская кабельная компания»

Александр Николаевич Некрасов

 

13.05 – 13.25

 

Специальные конструкции кабелей для построения СКС.

Директор по развитию бизнеса ООО «Гиперлайн»

Александр Александрович Брюзгин

 

 

13.25 – 13.45

Перспективы развития производства отечественного оптического                                 волокна.

Генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы»

Андрей Владимирович Николаев

 

13.45 – 14.05

 

МКФ – лидер в производстве инновационных оптических кабелей связи.

Генеральный директор АО «Москабель – Фуджикура»

Сергей Анатольевич Гладких

 

 

14.05 – 14.25

АО "Электропровод" и ЗАО "Мемотерм-ММ" для систем передачи информации: кабели, провода и термоусаживаемые изделия.

Генеральный директор ЗАО «Мемотрем-ММ»

Борис Евгеньевич Васильев

 

14.25 – 14.45

 

 

Разработка и исследование конструкций кабелей с применением оптических волокон с уменьшенным диаметром защитного покрытия.

Зав. отделом «Оптические кабели» ОАО «ВНИИКП»

Дмитрий Анатольевич Тарасов

 

14.45 – 15.00

Дискуссия, ответы на вопросы.
Обсудить на форуме
Метки: ВНИИКП, СВЯЗЬ, ОПТИКА, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно