С 11-14 апреля 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» стартует выставка «Связь», задающая передовые направления развития рынка и демонстрирующая передовые достижения и технологии отрасли.
12 апреля в рамках выставки ВНИИКП проведет семинар «Отечественная кабельная промышленность для современных систем передачи информации», на котором рассмотрит современное состояние, тенденции и перспективы развития кабельно-проводниковой отрасли.
Начало деловой программы в 11:00.
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Время
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Темы докладов
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11.00 – 11.05
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Приветственного слово
Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
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11.05 – 11.25
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ОАО «ВНИИКП» в отечественной истории развития средств связи.
Генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
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11.25 – 11.45
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Основные тенденции и проблемы в развитии оптических кабелей и работы ОАО «ВНИИКП» в данной области.
Директор научного направления ОАО «ВНИИКП»
д.т.н. Ирина Александровна Овчинникова
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11.45 – 12.05
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Тема доклада уточняется.
Представители операторов связи
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12.05 – 12.25
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Кабели связи с медными жилами. Состояние и тенденции развития.
Зам. зав. отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникации и информатизации» ОАО «ВНИИКП»
к.т.н. Михаил Владимирович Шолуденко
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12.25 – 12.45
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Современные структурированные кабельные системы и их место в отечественной промышленности.
ФГБОУ ВО МГСУ профессор, д.т.н. Андрей Борисович Семенов
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12.45 – 13.05
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Разработка и организация производства многопарных кабелей связи для ШПД и СКС.
Главный технолог АО «Самарская кабельная компания»
Александр Николаевич Некрасов
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13.05 – 13.25
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Специальные конструкции кабелей для построения СКС.
Директор по развитию бизнеса ООО «Гиперлайн»
Александр Александрович Брюзгин
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13.25 – 13.45
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Перспективы развития производства отечественного оптического волокна.
Генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы»
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13.45 – 14.05
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МКФ – лидер в производстве инновационных оптических кабелей связи.
Генеральный директор АО «Москабель – Фуджикура»
Сергей Анатольевич Гладких
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14.05 – 14.25
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АО "Электропровод" и ЗАО "Мемотерм-ММ" для систем передачи информации: кабели, провода и термоусаживаемые изделия.
Генеральный директор ЗАО «Мемотрем-ММ»
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14.25 – 14.45
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Разработка и исследование конструкций кабелей с применением оптических волокон с уменьшенным диаметром защитного покрытия.
Зав. отделом «Оптические кабели» ОАО «ВНИИКП»
Дмитрий Анатольевич Тарасов
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14.45 – 15.00
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Дискуссия, ответы на вопросы.
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