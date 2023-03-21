Торговый центр на юге Москвы строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Объект появится на улице Элеваторной в районе Бирюлево Восточное, где после завершения строительства будет создано 430 рабочих мест. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В 2022 году Москва подписала с застройщиком соглашение о строительстве торгового центра на юге столицы. Объект будет создан на улице Элеваторной в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Инвестор завершил работы по установке несущих конструкций надземной части и приступил к устройству монолитного каркаса. Все работы выполняются в соответствии с графиком. Торговый центр будет введен в эксплуатацию в 2025 году», – рассказал Владислав Овчинский.

Фасады здания будут оформлены с использованием приемов современной органической архитектуры: на них будут использованы металлические панели, стеклянные поверхности, в которых отражается небо, а также панели «под дерево». Посетителям будет доступна парковка на 111 машино-мест, включая места для маломобильных граждан, также будут установлены велопарковки.

«Строительство торговых центров для нас непрофильное направление, но тем не менее важное. При проектировании своих жилых комплексов мы исходим из потребностей будущих жителей, а людям важна инфраструктура в шаговой доступности от дома. Помимо прочего это еще и новые рабочие места для горожан», – рассказал президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа была распространена и на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу были внесены изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.