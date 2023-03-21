Под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина прошло рабочее совещание, на котором обсудили вопросы разработки Плана мероприятий (Дорожной карты), направленного на повышение качества строительных материалов. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Валентин Летуновский, представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минфина России, Ростехнадзора, Росаккредитации, Росстандарта и Роспотребнадзора, президенты НОПРИЗ и НОСТРОЙ Анвар Шамузафаров и Антон Глушков.

«Конечной целью реализации плана должно стать создание целостной и комплексной системы обеспечения качества и безопасности строительной продукции на всех этапах: производство, оборот и применение на стройплощадке. Это в итоге позволит повысить качество строительства и его безопасность, а также снизить финансовые затраты застройщиков и строительных компаний при устранении недостатков строительства с применением некачественных и фальсифицированных материалов», - сказал Ирек Файзуллин.

Проект Дорожной карты содержит три основных направления мероприятий: повышение качества строительных материалов и внедрение инноваций, подготовка необходимых специалистов, включая научные кадры, совершенствование системы ценообразования в отрасли.

Одна из ключевых предлагаемых мер в рамках плана - это создание цифровой системы контроля качества строительных материалов и изделий на этапе производства, а также на уровне всех участников оборота продукции на рынке. Также среди предложений – формирование единого реестра добросовестных поставщиков.

Еще одна важная тема, затронутая на совещании, – необходимость чёткого регулирования работы строительных лабораторий, направленного на минимизацию риска некачественного применения строительной продукции и осуществления производства работ.

По итогам проведённого совещания был достигнут ряд договоренностей по дальнейшей совместной выработке единых подходов, которые позволят повысить качество строительных материалов.