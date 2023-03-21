Это личный вклад каждого из нас
Под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина прошло рабочее совещание, на котором обсудили вопросы разработки Плана мероприятий (Дорожной карты), направленного на повышение качества строительных материалов. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Валентин Летуновский, представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минфина России, Ростехнадзора, Росаккредитации, Росстандарта и Роспотребнадзора, президенты НОПРИЗ и НОСТРОЙ Анвар Шамузафаров и Антон Глушков.
«Конечной целью реализации плана должно стать создание целостной и комплексной системы обеспечения качества и безопасности строительной продукции на всех этапах: производство, оборот и применение на стройплощадке. Это в итоге позволит повысить качество строительства и его безопасность, а также снизить финансовые затраты застройщиков и строительных компаний при устранении недостатков строительства с применением некачественных и фальсифицированных материалов», - сказал Ирек Файзуллин.
Проект Дорожной карты содержит три основных направления мероприятий: повышение качества строительных материалов и внедрение инноваций, подготовка необходимых специалистов, включая научные кадры, совершенствование системы ценообразования в отрасли.
Одна из ключевых предлагаемых мер в рамках плана - это создание цифровой системы контроля качества строительных материалов и изделий на этапе производства, а также на уровне всех участников оборота продукции на рынке. Также среди предложений – формирование единого реестра добросовестных поставщиков.
Еще одна важная тема, затронутая на совещании, – необходимость чёткого регулирования работы строительных лабораторий, направленного на минимизацию риска некачественного применения строительной продукции и осуществления производства работ.
По итогам проведённого совещания был достигнут ряд договоренностей по дальнейшей совместной выработке единых подходов, которые позволят повысить качество строительных материалов.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter