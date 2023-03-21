В течение 2023 года специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» выполнят ремонт и техническое обслуживание объектов распределительной сети в пяти северных районах Краснодарского края. На эти цели энергокомпания направит более 65 млн рублей.

Энергетики отремонтируют 31 комплектную трансформаторную подстанцию и более 300 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети 0,4-10 кВ, а также осуществят замену устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения. Это позволит повысить качество электроснабжения бытовых потребителей и социальных учреждений и снизить технические потери при передаче электроэнергии.

Также специалисты заменят около 950 изоляторов и 540 устаревших ответвлений в частные домовладения общей протяженностью свыше 16 км. Для предупреждения технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода во время непогоды запланирована расчистка порядка 24 га вдоль трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Графики ремонтных работ составлены на основе анализа технического состояния объектов и особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет. При этом энергетики стараются минимизировать неудобства для потребителей во время технических мероприятий: планируется использовать резервные схемы электроснабжения и учитывать погодные условия.