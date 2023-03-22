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Физико-технический институт Петрозаводского государственного университета принял участие в проведении технической учебы сотрудников Карельского РДУ

22 марта 2023, 17:50 184 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Заведующий кафедрой электроники и электроэнергетики Физико-технического института Петрозаводского государственного университета Александр Тихомиров рассказал профильным специалистам Филиала Системного оператора - Карельское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Республики Карелии) о физических основах ферромагнитного резонанса, который может приносить значительный ущерб электрооборудованию. Преподаватель вуза представил слушателям из технологического блока диспетчерского центра теоретические основы возникновения этого явления.

Лекция состоялась в рамках технической учебы для сотрудников филиала Системного оператора и была организована Молодежным советом ОДУ Северо-Запада, в операционную зону которого входит Карельское РДУ.

Физико-технический институт ПетрГУ – постоянный участник мероприятий, проводимых Карельским РДУ. Выпускники вуза нередко становятся сотрудниками Карельского РДУ, одновременно являясь преподавателями профильных дисциплин в Физико-техническом институте.

Между АО «СО ЕЭС» и ПетрГУ подписано соглашение. Оно предусматривает взаимовыгодное сотрудничество не только по профессиональной ориентации и обучению студентов, но и подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров, а также учебно-методическую деятельность, направленную на совершенствование образовательных программ, включают участие в формировании учебных программ по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», совместное систематическое проведение дней открытых дверей, дней карьеры, круглых столов, тематических экскурсий, вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность.

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА, КАРЕЛЬСКОЕ РДУ, КАРЕЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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