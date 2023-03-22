22 марта 2023 года энергоблок №1 Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ростовская область, г. Волгодонск) отключен от сети и остановлен для проведения капитального планово-предупредительного ремонта (ППР)*, который продлится более 60-ти суток.

«Будет выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок (ТВС) из активной зоны реактора. Из крупных операций запланированы работы на основном оборудовании реакторной и турбинной установок, ремонт всех трёх систем безопасности, капремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата, средний ремонт генератора с выводом ротора», - рассказал руководитель станционного штаба по капремонту, главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Он также отметил, что в ходе ППР будет выполнен большой объём работ по модернизации оборудования в рамках программы продления срока эксплуатации энергоблока №1. Именно этим обусловлена плановая продолжительность ремонта сроком более 2-х месяцев.



В рамках модернизации планируется провести замену оборудования и систем в реакторном и турбинном отделениях. Наиболее объемные по времени и затратам работы предстоят на комплексе электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки.



Напомним, что мероприятия, связанные с заменой оборудования и направленные на восстановление и продление ресурса блока, начались в 2021 году и продлятся до 2030 года. Энергоблок №1 был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время он выработал более 174,6 млрд кВтч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения потребности, например, жителей и предприятий Ростовской области и Краснодарского края в течение 4 лет.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



В настоящее время энергоблоки №№2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



*ППР – это плановая процедура, которая в соответствии с регламентом проводится на энергоблоках всех атомных станций.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.