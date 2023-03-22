Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев принял участие в расширенном заседании Комитета Государственной Думы по энергетике на тему «Возобновляемые источники энергии в России: проблемы и перспективы развития с учетом текущей ситуации».

В мероприятии под руководством председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Павла Завального приняли участие депутаты Госдумы, представители Минэнерго России, Ассоциации «НП Совет рынка», инфраструктурных и энергетических компаний. Они обсудили итоги реализации программы ДПМ ВИЭ 1, текущую ситуацию с реализацией программы ДПМ ВИЭ 2, а также перспективы развития возобновляемой энергетики.

В своем выступлении Андрей Катаев отметил, что с точки зрения задач низкоуглеродного развития Россия имеет хорошие стартовые позиции – несмотря на то, что доля выработки солнечных и ветровых электростанций не превышает 1%, уже сейчас почти 40% в структуре выработки в ЕЭС занимают традиционные безуглеродные источники генерации – АЭС и ГЭС.

При рассмотрении вопросов долгосрочного развития солнечной и ветровой генерации необходимо учитывать суммарные затраты энергосистемы на такое развитие, состоящие не только из стоимости самих объектов ВИЭ, но и стоимости интеграционных мероприятий. Чем больше доля ВИЭ в структуре генерации, тем выше стоимость интеграционных мероприятий, отметил он.

Несмотря на небольшие текущие объемы возобновляемой генерации в целом по ЕЭС России, уже сегодня в отдельных региональных энергосистемах доля выработки ВИЭ достигает системно значимых показателей, которые оказывают существенное влияние на работу энергосистемы. Например, доля выработки ВИЭ в Астраханской энергосистеме уже составляет величину порядка 32%, а в энергосистеме Калмыкии выработка ВИЭ за год превышает объем потребления. В целом в ОЭС Юга доля СЭС и ВЭС в структуре суточной выработки в отдельные дни превышает 12%.

Массовый ввод объектов ВИЭ в рамках реализации программы ДПМ ВИЭ-1 позволил сформировать технические требования к новому виду генерирующих объектов, которые уже закреплены в программе ДПМ ВИЭ-2. Дальнейшее развитие ВИЭ потребует реализации процедур, обеспечивающих оптимизацию затрат на реализацию интеграционных мероприятий и прежде всего – на развитие сетевого комплекса за счет рационального территориального размещения новых объектов солнечной и ветровой генерации.