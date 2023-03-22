Системообразующий банк Крыма РНКБ предоставил проектное финансирование на 2,8 млрд рублей для строительства жилого комплекса в поселке Партените города Алушты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Банк РНКБ предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "Симстройпроект" на сумму 2,8 млрд рублей. Средства предоставлены до 2028 года на реализацию первого этапа строительства многоквартирного жилого комплекса пгт. Партенит (г. Алушта) площадью 46 тыс. кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что запланировано строительство 12 типовых 17-этажных жилых домов, а также торгового центра, паркинга и прочих объектов благоустройства и озеленения. В банке уточнили ТАСС, что первый этап включает в себя строительство 4 домов на 620 квартир.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 109 тыс. корпоративных клиентов. Он входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов. За последние годы РНКБ профинансировал строительство новых объектов общей площадью более 1,8 млн кв. м.