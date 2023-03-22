Резидент территории опережающего развития "Забайкалье" - горнодобывающая компания "Мангазея" - займется разработкой Тасеевского золоторудного месторождения. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном правительстве.

"Якорным проектом в развитии Балейского района станет освоение Тасеевского золоторудного месторождения. Проект реализуется в преференциальных условиях ТОР "Забайкалье", - говорится в сообщении.

По словам основателя и владелец компании "Мангазея" Сергея Янчукова, запасы Тасеевского месторождения оцениваются более чем в 100 тонн золота.

"Производство золота в регионе вырастет на 30%, существенно пополнится и налоговый бюджет. Тасеевское месторождение нельзя назвать простым, но оно точно является перспективным как для нашей компании, так и для региона", - приводит его слова пресс-служба краевого правительства.

В 2021 году "Мангазея" запустила горно-обогатительный комбинат на месторождении золота Наседкино в Могочинском районе Забайкалья, подтвержденные запасы которого составляют 23,9 тонны золота.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет более 5 млн га. В числе проектов, которые уже вошли в ТОР, освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения.