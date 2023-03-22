 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Специалисты "Россети Московский регион" использовали метод искусственного намораживания льда при ремонте высоковольтной ЛЭП на востоке Подмосковья

Специалисты "Россети Московский регион" использовали метод искусственного намораживания льда при ремонте высоковольтной ЛЭП на востоке Подмосковья

22 марта 2023, 14:30 278 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты компании «Россети Московский регион» использовали метод искусственного намораживания льда при ремонте воздушной линии 110 кВ «Радовицы – Мох» на востоке Подмосковья.

В ходе плановых осмотров высоковольтных ЛЭП персоналом службы линий электропередачи Восточных электрических сетей было обнаружено отклонение по вертикали опоры № 27 ВЛ 110 кВ «Радовицы – Мох», превышающее нормативные значения. Перед энергетиками стояла задача по выправлению опоры. Однако сложность заключалась в том, что она находится в водоеме, глубина которого местами достигает трех метров.

Устранение проблемы в теплый период года существенно отягощало решение проблемы значительными финансовыми затратами на отсыпку грунтом подъездного пути к ней и отсыпку площадки вокруг опоры. Это в свою очередь могло существенно повлиять на изменение структуры почвенного слоя, что повлекло бы за собой нанесение ущерба флоре и фауне в зоне водоема. А поскольку он располагается в заповедной зоне, то контрольно-надзорные органы по охране природных ресурсов и экологии не могли согласовать энергетикам выполнение подобных работ.

Энергетики пришли к выводу, что работы можно выполнить в зимнее время. Однако предыдущей зимой приступить к их выполнению также не удалось. Причиной послужило недостаточное промерзание водоема вследствие непродолжительной и недостаточно холодной зимы, что требовалось для безопасной работы крупногабаритной техники.

В итоге было принято решение устранить проблему отклонения опоры от нормы нынешней зимой с помощью увеличения толщины льда путем его искусственного наружного намораживания.

Для надлежащего выполнения работ в условиях подмосковной зимы потребовалась заблаговременная подготовка. С целью исключения дальнейшего отклонения опоры за ней было установлено инструментальное наблюдение с помощью установки специальных маяков, по которым фиксировалось наличие возможного дальнейшего отклонения опоры.

Вместе с тем специалисты ВЭС вели непрерывное наблюдение за погодой, отслеживали прогнозы и в самом конце зимы во время сильных морозов приступили к работам по выпрямлению опоры.

С целью измерения глубины водоема и толщины льда в нескольких точках площадки для производства работ было выполнено контрольное забуривание. Затем с помощью насоса, который качал воду прямо из водоема, энергетики произвели искусственное намораживание вокруг опоры – в соответствии с ранее произведенными расчетами. Дополнительный слой льда составил порядка 15 см, которые вкупе с естественным слоем позволили выдержать вес крупногабаритной техники. На ней также были выставлены специальные маяки, с помощью которых персонал при выполнении работ мог контролировать безопасную толщину льда. А специальные указатели регулировали направление движения техники.

– Метод искусственного намораживания не новый, он нередко используется в районах Крайнего Севера или приравненных к нему местностях, например, для организации работ на ледовых переправах, – отметил заместитель главного инженера по высоковольтным сетям восточного филиала компании «Россети Московский регион» Владимир Финаев. – В климатической зоне Подмосковья он никем не используется, поэтому мы все работы выполнили хозяйственным способом, с соблюдением норм охраны и безопасности труда, требований законодательства в области экологии и природоохранной деятельности. Экономическая эффективность использования данного метода хозспособом составила три миллиона рублей.

ВЛ 110 кВ «Радовицы – Мох» протяженностью 18,97 км проходит через труднодоступную болотистую и лесистую местность городских округов Егорьевск и Шатура, в том числе через земли национального парка «Мещёра».

От ЛЭП осуществляется электроснабжение 29 населенных пунктов и девяти социально-значимых объектов.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно