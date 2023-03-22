Специалисты компании «Россети Московский регион» использовали метод искусственного намораживания льда при ремонте воздушной линии 110 кВ «Радовицы – Мох» на востоке Подмосковья.

В ходе плановых осмотров высоковольтных ЛЭП персоналом службы линий электропередачи Восточных электрических сетей было обнаружено отклонение по вертикали опоры № 27 ВЛ 110 кВ «Радовицы – Мох», превышающее нормативные значения. Перед энергетиками стояла задача по выправлению опоры. Однако сложность заключалась в том, что она находится в водоеме, глубина которого местами достигает трех метров.

Устранение проблемы в теплый период года существенно отягощало решение проблемы значительными финансовыми затратами на отсыпку грунтом подъездного пути к ней и отсыпку площадки вокруг опоры. Это в свою очередь могло существенно повлиять на изменение структуры почвенного слоя, что повлекло бы за собой нанесение ущерба флоре и фауне в зоне водоема. А поскольку он располагается в заповедной зоне, то контрольно-надзорные органы по охране природных ресурсов и экологии не могли согласовать энергетикам выполнение подобных работ.

Энергетики пришли к выводу, что работы можно выполнить в зимнее время. Однако предыдущей зимой приступить к их выполнению также не удалось. Причиной послужило недостаточное промерзание водоема вследствие непродолжительной и недостаточно холодной зимы, что требовалось для безопасной работы крупногабаритной техники.

В итоге было принято решение устранить проблему отклонения опоры от нормы нынешней зимой с помощью увеличения толщины льда путем его искусственного наружного намораживания.

Для надлежащего выполнения работ в условиях подмосковной зимы потребовалась заблаговременная подготовка. С целью исключения дальнейшего отклонения опоры за ней было установлено инструментальное наблюдение с помощью установки специальных маяков, по которым фиксировалось наличие возможного дальнейшего отклонения опоры.

Вместе с тем специалисты ВЭС вели непрерывное наблюдение за погодой, отслеживали прогнозы и в самом конце зимы во время сильных морозов приступили к работам по выпрямлению опоры.

С целью измерения глубины водоема и толщины льда в нескольких точках площадки для производства работ было выполнено контрольное забуривание. Затем с помощью насоса, который качал воду прямо из водоема, энергетики произвели искусственное намораживание вокруг опоры – в соответствии с ранее произведенными расчетами. Дополнительный слой льда составил порядка 15 см, которые вкупе с естественным слоем позволили выдержать вес крупногабаритной техники. На ней также были выставлены специальные маяки, с помощью которых персонал при выполнении работ мог контролировать безопасную толщину льда. А специальные указатели регулировали направление движения техники.

– Метод искусственного намораживания не новый, он нередко используется в районах Крайнего Севера или приравненных к нему местностях, например, для организации работ на ледовых переправах, – отметил заместитель главного инженера по высоковольтным сетям восточного филиала компании «Россети Московский регион» Владимир Финаев. – В климатической зоне Подмосковья он никем не используется, поэтому мы все работы выполнили хозяйственным способом, с соблюдением норм охраны и безопасности труда, требований законодательства в области экологии и природоохранной деятельности. Экономическая эффективность использования данного метода хозспособом составила три миллиона рублей.

ВЛ 110 кВ «Радовицы – Мох» протяженностью 18,97 км проходит через труднодоступную болотистую и лесистую местность городских округов Егорьевск и Шатура, в том числе через земли национального парка «Мещёра».

От ЛЭП осуществляется электроснабжение 29 населенных пунктов и девяти социально-значимых объектов.