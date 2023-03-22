На строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры региона в 2023-2024 годах из консолидированного бюджета и внебюджетных источников будет направлено порядка 16,3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

На эти средства планируют модернизировать тепло- и водоснабжающие сети в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске и Гукове, а также в Миллеровском, Белокалитвинском и Красносулинском районах.

В прошлом году правительством области получены одобрения Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на привлечение средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Всего из федерального бюджета на работы будет выделено более 12 млрд рублей.

- С учетом средств консолидированного бюджета и внебюджетных источников сумма инвестиций на строительство и модернизацию порядка 752 км сетей и 19 объектов капитального строительства составит 16,3 млрд рублей, в том числе 4409,06 млн рублей на модернизацию 383,4 км сетей, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», - отметил Игорь Сорокин.

Так, АО «Ростовводоканал» заключил контракт стоимостью 1,85 млрд рублей на строительство канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров общей протяженностью 11,5 км, в том числе дюкера через реку Дон протяженностью порядка одного километра.