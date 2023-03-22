В аэропорту Кунашира улучшат условия пребывания персонала

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство здания технического персонала отделения Менделеево в единственном аэропорту самого южного острова Большой Курильской гряды.

Аэродром Южно-Курильск (Менделеево) построили, когда остров находился под управлением Японии, в начале 40-х годов XX века. С его помощью в 2010 году первым из руководителей России Кунашир с рабочим визитом посетил на тот момент президент Дмитрий Медведев. В 2017 году на Курильские острова и в частности в аэропорт Менделеево впервые в истории прибыл чартер из Японии. Курилы от страны восходящего солнца отделяет только Кунаширский пролив - расстояние гораздо меньше, чем до материковой части России.

Аэродром Менделеево имеет класс «Г». Самолеты отсюда вылетают по единственному маршруту - до Южно-Сахалинска. Рейсы выполняются ежедневно, поэтому здесь регулярно присутствует персонал, а также обновляется инфраструктура комплекса.

Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланировано строительство в аэропорту двухэтажного здания для размещения технического персонала: работников дежурной смены служб движения и ЭРТОС, радионавигации и связи отделения Менделеево Сахалинского центра ОВД.

«Безусловная значимость аэропорта Менделеево для обеспечения транспортной доступности жителей острова Кунашир и наличие потребности в повышении регулярности полетов требуют модернизации и дооснащения аэродрома средствами радиотехнического обеспечения полетов. Именно для реализации данных мероприятий Госкорпорации по ОрВД необходимо иметь здесь здание технического персонала», - рассказал эксперт Главгосэкспертизы Дмитрий Киселев.

Среди вспомогательных сооружений на участке строительства планируется разместить трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию, резервуары противопожарного запаса воды, пожарную насосную станцию и другие объекты.

Проект реализуется ФГУП «Госкорпорация по ОрВД. Генпроектировщик – АО «Новая авиация».