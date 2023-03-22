Усовершенствованные комплектные распределительные устройства 6(10) кВ (КРУ) продемонстрировали сегодня энергетикам Северного Кавказа специалисты российской компании «Таврида Электрик».

В выездном техническом совещании, которое прошло на базе Корпоративного института энергетики в Ессентуках, приняли участие сотрудники «Россети Северный Кавказ»: директор Департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Олег Харебов, исполняющий обязанности директора Департамента технологического развития и инноваций Николай Воржев, специалисты служб подстанций и релейной защиты и автоматики филиалов компании шести регионов СКФО, АО «Чеченэнерго». В зале собрались те, кто непосредственно работает с данным оборудованием и крайне заинтересован в улучшении его качественных характеристик.



В учебный центр привезли два распредустройства 6(10) кВ с использованием новейших технологий SMART-KIT, то есть объединили решения в части вакуумного выключателя с полным блоком защит, основанных на Поясе Роговского, так называемые комбинированные датчики тока и напряжения. Оборудование работает в любом диапазоне, причем разработчики смогли реализовать самую серьезную на данный момент защиту «на землю» с чувствительностью по первичным токам от 0,1 Ампера. Не менее серьезно подошли к изучению процесса гашения токов в вакууме.



Представленные на совещании КРУ с применением коммутационных модулей северокавказским энергетикам еще предстоит изучить. Как пояснили представители «Таврида-Электрик», данные распредустройства с абсолютно новой элементной базой разработаны впервые. «Россети Северный Кавказ» выбраны пилотным полигоном для их демонстрации. По мнению разработчиков, внесенные новшества позволят реализовать защиту линий электропередачи от однофазных замыканий на землю, обеспечат высокую чувствительность и избирательность защит, появится возможность реализации до трех циклов автоматического повторного включения в случае нештатных ситуаций, измерения параметров сети, самодиагностики модуля управления и многое другое. Уникальные технические решения позволят повысить как безопасность обслуживающего персонала, так и надежность электроснабжения потребителей. В перспективе - постепенный переход к цифровым подстанциям нового поколения.



Семинар проходил в нестандартном формате. Презентации были подкреплены демонстрацией оборудования с возможностью его опробования энергетиками.



Завершился семинар обменом мнений и обсуждением вопросов, возникших в связи с разработкой высокотехнологичного оборудования.