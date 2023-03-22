Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова создадут поисковый модуль, способный находить пострадавших или потерявшихся людей по сигналам мобильного телефона даже вне зоны действия сотовой сети. Комплекс бортовой аппаратуры будет устанавливаться на БПЛА и использоваться для поддержки поисково-спасательных операций в сложных географических и метеорологических условиях.

Носителями съемного модуля по задумке разработчиков станут беспилотные летательные аппараты. Устройство сможет пеленговать сигнал сотового телефона и определять его местонахождение. Аппаратура будет функционировать в любых погодных условиях и в сложном рельефе (лесистой местности, горных районах).

«При проведении спасательных операций время – это ключевой фактор успеха. Сегодняшние инструменты поиска позволяют найти человека по сигналу сотовой связи только при наличии в округе базовых станций, при этом спасатели получают приблизительные координаты района, а не точное местоположение аппарата. Появление такой аппаратуры серьезно сократит срок поиска пропавших, обеспечит их своевременную эвакуацию и оказание помощи. Первые образцы планируется изготовить до конца 2024 года», – рассказали в «Росэлектронике».

Аппаратура будет разработана в рамках реализации федерального проекта по созданию полезной целевой нагрузки БПЛА для обнаружения мобильных средств связи в сложных природно-географических условиях. Балтийский университет проведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а организацией высокотехнологичного серийного производства займется научно-исследовательский институт «Вектор» холдинга «Росэлектроника».