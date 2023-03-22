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"Россети Кубань" направит 170 млн рублей на техобслуживание и ремонт электросетевого оборудования в тимашевском энергорайоне

22 марта 2023, 13:45 299 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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В течение 2023 года специалисты Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» отремонтируют 46 подстанций и более 700 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Технические мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения в Тимашевском, Брюховецком, Калининском, Каневском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.

В рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов тимашевские энергетики выполнят комплексный ремонт восьми подстанций 35-110 кВ, заменят 5,3 тыс. изоляторов и более 44 км провода воздушных линий электропередачи. Кроме этого, в течение года планируется расчистить 53 га трасс в охранных зонах ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Всего в 2023 году на ремонт энергообъектов в пяти районах Краснодарского края компания «Россети Кубань» направит более 170 млн рублей. 

Новые изоляторы, изготовленные из закаленного стекла, обладают повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды, а расчистка трасс воздушных линий электропередачи позволит предупредить технологические нарушения в работе электрических сетей из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

– От стабильной работы энергообъектов, вошедших в годовой план ремонтной программы, зависят качество и надёжность электроснабжения 300 тысяч потребителей, – рассказал директор Тимашевского филиала «Россети Кубань» Сергей Соболев. – Поэтому ежегодно на выполнение данных мероприятий филиал направляет значительную часть денежных средств и усилий персонала.

Графики ремонтных работ составлены на основе анализа технического состояния объектов, особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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