Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 1,1 МВт дополнительной мощности складскому комплексу крупнейшего российского интернет-магазина, расположенному в пос. Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Электроснабжение объекта осуществляется по кабельным линиям электропередачи 10 кВ. Также в рамках работ на энергооборудовании энергетики смонтировали интеллектуальную систему учета.

Данный распределительный центр занимает площадь около 100 тыс. квадратных метров и позволит ритейлеру сократить сроки доставки товаров клиентам из Санкт-Петербурга.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».