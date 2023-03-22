В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» на базе городского диспетчерского пункта Белгородских электрических сетей состоялась презентация новейшей разработки Курского юго-западного государственного университета – новой системы автоматизированного управления наружным освещением (АСУНО).



Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для мониторинга и контроля за работой наружного освещения, позволяющий дистанционно устанавливать различные режимы горения светильников, вести учет энергопотребления и в режиме онлайн получать данные об исправности энергооборудования. Важной особенностью программного комплекса является возможность частичного – пофидерного и пофазного – освещения, в зависимости от категорий, предусматривающих либо полноценное, либо экономное горение светильников.



Энергетики обсудили с разработчиками способы интеграции АСУНО с программными комплексами, а также перспективные технические решения, которые позволят повысить наблюдаемость за элементами системы наружного освещения. В результате встречи было принято решение о тестировании системы на одной из улиц Белгорода для получения необходимых технологических данных на реально работающей сети наружного освещения.

«Сегодня большая часть обслуживаемых Обществами светоточек уже управляется автоматически, на базе системы отечественного производства. При этом мы постоянно продолжаем поиск новых, более технологичных способов управления сетями наружного освещения для повышения эффективности своей работы. Новая система управления разработана специально под нас, исходя из наших задач и потребностей, и соответствует самому современному уровню развития отечественной науки и техники», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Фотографии предоставлены пресс-службой филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»