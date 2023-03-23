АО "Мособлэнерго" приступило к строительству ЛЭП в Акулово

АО «Мособлэнерго» приступило к строительству линии электропередачи в с.Акулово Одинцовского городского округа. Работы проводятся на ул. Центральной в рамках договора технологического присоединения частного объекта к сетям компании. По заявке потребителя для электроснабжения здания требуется увеличение мощности с 15 до 65 кВт.

В начале марта 2023 года Одинцовский филиал компании приступил к строительству кабельно-воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 420 м. На линии были установлены опоры, на одной из них прибор учета по уровню напряжения 0,4 кВ. В ближайшее время ЛЭП планируют ввести в эксплуатацию.

Пока от линии будет запитан один объект коммерческой недвижимости. В дальнейшем ЛЭП будет использоваться для развития электросетей с. Акулово, что позволит усилить схему электроснабжения потребителей и подключить дополнительных потребителей.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, а также федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании – moetp.ru.