О планах компании рассказал Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов в рамках встречи с Губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Стороны обсудили вопросы участия электросетевой компании в реализации приоритетных проектов развития региона, перспективы развития электросетевой инфраструктуры.

«Мы ориентированы на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики Пензенской области, - подчеркнул Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. - Реализация наших производственных программ, безусловно, позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона».

В ходе встречи было уделено внимание планам работы компании в Пензенской области. В 2023 году на реализацию инвестиционной программы филиала «Пензаэнерго» компания «Россети Волга» направит порядка 1,1 млрд рублей. Среди наиболее значимых проектов - комплексная реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Сурск» и строительство кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ «Юбилейная». Еще 592 млн рублей будет направлено на мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов.

«Выражаю уверенность, что жители Пензенской области оценят результаты нашей совместной работы в части надежного обеспечения электроэнергией новых предприятий, учреждений здравоохранения, жилых домов», - констатировал Олег Мельниченко.

В рамках рабочего визита в Пензенскую область Александр Гаврилов также встретился с руководством и коллективом филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» и производственных отделений, посетил ряд производственных объектов и учебно-тренировочный полигон «Пензаэнерго», позволяющий проводить профессиональные соревнования международного уровня.