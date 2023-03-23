Межвузовский кампус в Уфе: время преобразить IQ-парк "Сколково"

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23 марта 2023, 15:00 229 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на первую очередь строительства в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно - образовательного центра мирового уровня. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Программа по созданию сети университетских кампусов стартовала в России в 2021 году по поручению Президента Владимира Путина. Проект в Уфе стал одним из восьми победителей первого отбора. Здесь создают межвузовский студенческий кампус Евразийского научно - образовательного центра мирового уровня, главная задача которого – стать эффективной площадкой для сбора, анализа, разработки и внедрения передовых технических решений в промышленность.

Местная государственная экспертиза выдала положительное заключение по проекту первой очереди строительства кампуса, в рамках которой реконструируют IQ-парк на улице Заки Валиди, куратором которого является Фонд «Сколково». В здании площадью 35 867 кв. м обустроят помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Также здесь предусмотрены IQ-библиотека, IT-технопарк, выставочные, деловые и другие зоны.

«Все это мы делаем для наших студентов. Здесь будут стартапы, коворкинги, современная среда для научной активности и творчества. Подчеркиваю, закончить первую очередь мы должны в этом году. Параллельно начнем проектировать основную часть кампуса», – сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, посетив IQ-парк в феврале*.

Застройщик объекта - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Проектные организации - ООО «Архитектурное бюро» и ЗАО «РесурсоЭнергоЭффективные Проекты».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, БАШКОРТОСТАН
Отрасль: Строительство 

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