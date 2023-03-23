На Белоярской АЭС стартовал плановый ремонт энергоблока №3

С 23 марта 2023 года энергоблок №3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт для проведения мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту основного оборудования. Все работы планируется завершить к 11 апреля т.г.



Одной из наиболее крупных задач будет капитальный ремонт электродвигателя питательного насоса, который снабжает питательной водой модуль парогенератора. Будет проведена полная разборка электродвигателя с выводом ротора, чистка воздухоохладителей от органических отложений, выполнено обследование технического состояния электродвигателя для продления срока его безопасной эксплуатации в целом, а также высоковольтные испытания обмотки статора электродвигателя, опробование на холостом ходу и ввод в работу.



Кроме того, с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и безопасной выработки электроэнергии будут выполнены работы на основном оборудовании реакторного, турбинного и электрического цехов.



На энергоблоке №3 также запланирован текущий ремонт главных циркуляционных насосов 1-го и 2-го контура, парогенераторов и электрических генераторов всех трёх петель циркуляции теплоносителя, арматуры и насосного оборудования, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов, чистка теплообменного оборудования, техническое освидетельствование подогревателей высокого давления.

«От качественных и своевременных профилактических ремонтов оборудования энергоблока зависит его надёжная работа. Это одна из важных составляющих безопасности атомной энергетики, являющейся для нас высшим приоритетом. Особое внимание будет уделено качеству производимых работ и оптимизации сроков с безусловным соблюдением высокого уровня безопасности», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

В настоящее время на энергоблоке №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС производится набор мощности после завершения планово-предупредительного ремонта. Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных природных значений.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.