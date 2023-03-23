Создание инфраструктуры и условий для переработки и повторного использования отходов - одна из приоритетных целей текущей экологической повестки в России. Правительство продолжает эту работу по поручению Президента России, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая страна». Один из перспективных инвестпроектов на условиях концессии реализуется в Пензенской области. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство в регионе мусороперерабатывающего завода, где также планируют производить топливо из вторсырья.

Мусороперерабатывающий комплекс в Пензенской области построят поэтапно, в его составе запустят две линии, в том числе с ручной и автоматической сортировкой твердых коммунальных отходов в объеме 210 000 тонн в год. Проектная мощность линии по приему и измельчению крупногабаритных отходов и строительного мусора - 140 тысяч тонн.

«В процессе сортировки мусора из общего потока ТКО на Пензенском полигоне планируют отбирать для переработки порядка 14% вторичного сырья или около 28 980 тонн в год. Около 16% измельченного сырья будет использовано для производства так называемого вторичного топлива», - рассказала главный эксперт проекта Наталья Черкащенко.

До строительства на территории завода собственной площадки для производства такого топлива измельченное сырье планируется направлять на реализацию сторонним организациям, уточнила эксперт.

Площадка завода будет расположена в Бессоновском районе Пензенской области. Транспортную связь обеспечат два въезда на его территорию с подъездной автомобильной дороги, ее строительство намечено по отдельному проекту.

В составе комплекса также планируется устройство очистных сооружений и сети водоотводных канав, расположенных между внешним ограждением территории полигона и внутриплощадочными проездами.

Застройщик – ООО «МАГ ГРУП ПЕНЗА».

Генеральный проектировщик – ООО «НИИ Проект "Территориальная мастерская №17"».