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Филиал ПАО "Россети" начал ремонт оборудования подстанции 330 кВ "Завод Ильич", входящей в состав Петербургского энергокольца

23 марта 2023, 16:30 180 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети ФСК ЕЭС
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В 2023 году энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят ремонт 39 выключателей 6 кВ на одном из крупнейших центров питания Санкт-Петербурга – подстанции 330 кВ «Завод Ильич». Проект позволит обеспечить надежную работу энергообъекта, задействованного в электроснабжении пяти районов города с населением 1,3 млн человек.

Выключатели предназначены для отключения и включения токовой нагрузки при нормальных режимах и нештатных ситуациях. В процессе эксплуатации их конструктивные элементы подвергаются механическим и динамическим нагрузкам, а также воздействию атмосферных явлений. Своевременный ремонт позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

Программой работ предусмотрены разборка полюсов выключателей, ремонт цилиндров полюсов, дугогасительных камер, контактов, замена опорных изоляторов и др. Мероприятия будут реализованы без ограничения электроснабжения потребителей.

Подстанция «Завод Ильич» мощностью 1 390 МВА – одно из звеньев Петербургского энергокольца, в которое входит шесть центров питания 330 кВ. Объект был построен по плану ГОЭЛРО в 1930-х годах. Сегодня он обеспечивает электроэнергией Петроградский, Приморский, Выборгский, Василеостровский и Курортный районы Санкт-Петербурга.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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