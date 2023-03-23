В 2023 году энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят ремонт 39 выключателей 6 кВ на одном из крупнейших центров питания Санкт-Петербурга – подстанции 330 кВ «Завод Ильич». Проект позволит обеспечить надежную работу энергообъекта, задействованного в электроснабжении пяти районов города с населением 1,3 млн человек.

Выключатели предназначены для отключения и включения токовой нагрузки при нормальных режимах и нештатных ситуациях. В процессе эксплуатации их конструктивные элементы подвергаются механическим и динамическим нагрузкам, а также воздействию атмосферных явлений. Своевременный ремонт позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

Программой работ предусмотрены разборка полюсов выключателей, ремонт цилиндров полюсов, дугогасительных камер, контактов, замена опорных изоляторов и др. Мероприятия будут реализованы без ограничения электроснабжения потребителей.

Подстанция «Завод Ильич» мощностью 1 390 МВА – одно из звеньев Петербургского энергокольца, в которое входит шесть центров питания 330 кВ. Объект был построен по плану ГОЭЛРО в 1930-х годах. Сегодня он обеспечивает электроэнергией Петроградский, Приморский, Выборгский, Василеостровский и Курортный районы Санкт-Петербурга.