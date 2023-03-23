МегаФон развернул на территории ГМК "Удокан" сеть Private LTE

По заказу компании «Удоканская медь» МегаФон спроектировал и построил на территории горно-металлургического комбината «Удокан» промышленную сеть беспроводной связи стандарта LTE (pLTE, Private LTE), состоящую из 6 базовых станций, и организовал резервированные каналы связи. Сформированная инфраструктура обеспечивает покрытие всей территории предприятия как 4G-связью, так и Private LTE.

Основное отличие частной сети стандарта LTE от публичной — наличие частного ядра pLTE, которое развернуто в корпоративном Центре обработки данных и стыкуется с корпоративной сетью. Стандарт Private LTE отличается от Wi-Fi сетей помехоустойчивостью, отвечает всем современным требованиям информационной безопасности и позволяет масштабировать зону покрытия с меньшими издержками и сроками. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных, что важно для добывающих и промышленных предприятий.

Развернутая сеть pLTE охватит всю территорию: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината – обогатительную фабрику и металлургический завод. Она обеспечит устойчивой связью сотрудников, позволит автоматизировать ряд процессов. В частности, Private LTE содействует работе автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», в том числе контроль производительности машин и оборудования, расходования материалов и горючего. Кроме того, решение позволяет повысить уровень безопасности труда, в том числе при буровзрывных работах.

По словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, система обеспечивает высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты, контроля технических параметров энергетических систем. Она гарантирует постоянное беспроводное видеонаблюдение, а значит, соблюдение самых высоких стандартов безопасности. «Внедрение системы позволит нам распространить решения и на технологический комплекс второй очереди ГМК «Удокан», а также на ряд вспомогательных инфраструктурных объектов, например, прирельсовую базу», - отметил он.