В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялся День презентаций. Отечественные производители представили силовое оборудование для подстанций 35-110 кВ и ЛЭП 0,4-110 кВ. В формате круглого стола эксперты «Россети Ленэнерго» и представители 14 компаний со всей России обсудили перспективы импортозамещения в электроэнергетике. Особое внимание уделили вопросам локализации производства с использованием российских компонентов.

Участники представили экспертам электротехническое оборудование отечественного производства: быстродействующие регуляторы напряжения 6-10 кВ, энергосберегающие трансформаторы с магнитной системой из аморфной стали, подстанционную арматуру и зажимы, зарядновыпрямительные устройства, узлы транспозиции экранов, маркеры для воздушных линий электропередач и другое устройства.

«Вопросы импортозамещения и перехода на локальные компоненты сейчас особенно актуальны. Мы открыты для диалога и успешно применяем оборудование российского производства на своих объектах. День презентаций дает нам возможность оценить передовые разработки наших коллег и обменяться опытом их эксплуатации», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

В мероприятии приняли участие: ЗАО «ЗЭТО», АО «КЭАЗ», АО «ЧЭМЗ», ООО «Таврида Электрик СПб», ООО «АРУМ», ООО «НПК «АВТОПРИБОР», ООО «Торговый дом Невский трансформаторный завод ВОЛХОВ», ООО МНПП «АНТРАКС», ООО «Иприм-Энергия», ООО «Энервик», ООО ПО «ФОРЭНЕРГО», АО НПО Изолятор, ООО «АРМАТЕХ», ООО «Энерготэк».

В качестве экспертов вместе со специалистами «Россети Ленэнерго» на мероприятии выступили представители вузов Санкт-Петербурга (Горного университета, Политехнического университета Петра Великого), Москвы (ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ») и Казани (ФГБОУ ВО «КГЭУ»). В таком формате мероприятие проводится впервые.

Эксперты обсудили вопросы импортозамещения и практического применения научных разработок. Подобное взаимодействие особенно актуально для дальнейшего технологического развития электроэнергетики.

«Россети Ленэнерго» проводят День презентаций с 2014 года. Основная цель: активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных продуктов и услуг, внедрение конкурентоспособных разработок, решений и технологий для электросетевого комплекса, а также выстраивание прямого диалога между поставщиками и заказчиками. Следующее мероприятие будет посвящено вопросам автоматизации распределительных электрических сетей 6 – 10 кВ, переходу к активно-адаптивным электрическим сетям 6 – 10 кВ, а также комплексным проектным решениям и инновационным продуктам распределительной сети.